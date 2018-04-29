Afjet Afyonspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Timuçin Aşcıgil, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Keçiörengücü: Ayhan Gürbüz, Abdurrahman Kuyucu, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Okan Eken, Uğur Utlu, Şahin Şafakoğlu, Tarık Mayhoş, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Bilal Gölen, Murat Şener, Yalçın Taşkınfurat
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