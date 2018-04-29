﻿
Afjet Afyonspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

AFJET AFYONSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Afjet Afyonspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

127 Okunma

Afjet Afyonspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Timuçin Aşcıgil, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Keçiörengücü: Ayhan Gürbüz, Abdurrahman Kuyucu, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Aydın, Okan Eken, Uğur Utlu, Şahin Şafakoğlu, Tarık Mayhoş, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Çetin, Bilal Gölen, Murat Şener, Yalçın Taşkınfurat

﻿

Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Keçiörengücü 0 - Amed Sportif 0
Afjet Afyonspor 4 - Kastamonuspor 1966 0
Keçiörengücü - Amed Sportif sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Afjet Afyonspor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿