Ankaragücü'ne tebrik mesajları

Kılıçdaroğlu'ndan Ankaragücü'ne kutlama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden üst lige geçen, ''Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutluyorum'' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden üst lige geçen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'ne ilişkin, ''Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutluyorum. Her iki takımımıza da bir üst ligdeki mücadelelerinde başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Bursaspor’dan Ankaragücü’ne kutlama mesajı

Bursaspor Kulübü resmi Twitter hesabından Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselişini kutladı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Tebrikler kardeş, hoş geldin!” mesajı paylaşıldı.

Ankaralı belediye başkanları ve bürokratlardan mesajlar alan Ankaragücü'ne herkes teşekkürlerini iletti.

Galibiyetin ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, ATO Başkanı Gürsel Baran, Yenimahalle Belediye Başkanı Ferthi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gölbaşı belediye Başkanı Fatih Duruay, Beypazarı Eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin yayınladığı tebrik mesajlarında şu ifadeler yer aldı: