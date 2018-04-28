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Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 4
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KASIMPAŞA 1 - FENERBAHÇE 4

Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 4

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

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Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 4

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Kasımpaşa: Eray Birniçan, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, İlhan Depe (78' Samuel Eduok), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet, Bernard Mensah (78' Franck Etoundi), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (62' Vincent Janssen), Mehmet Topal, Alper Potuk (62' Mathieu Valbuena), Roberto Soldado (81' Mehmet Ekici), Giuliano

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

Goller: DK 31: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 52: Martin Skrtel (Kasımpaşa), DK 64: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), DK 74: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), DK 90: Vincent Janssen (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 60: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 75: Eray Birniçan (Kasımpaşa)

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