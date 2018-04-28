Antalyaspor 1 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka (86' Danilo Campos), Charles Fernando, Maicon Marques (64' Nazim Sangare), Hakan Özmert, Deniz Kadah, Emre Güral (70' William Vainqueur), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Jose Sosa (69' Dame N'doye), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan (89' Batuhan Artarslan), Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (80' Matus Bero)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Serkan Çınar
Goller: DK 6: Emre Güral (Antalyaspor), DK 40: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 62: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 59: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 65: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 66: Emre Güral (Antalyaspor), DK 76: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 82: Matus Bero (Trabzonspor), DK 89: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
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