K.Maraşspor 2 - Niğde Belediyespor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-0 kazandı.
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarcı, Cemal İşleyen, Ethem Ercan Pülgir, Arif Demir, İsa Baltacı (87' Ramazan Kahya), Hakan Koçaslan, Devrim Taşkaya, Semih Kazancı (55' Yusuf Emre Kasal), Mert Sinan Pekesen, İbrahim Koca (74' Timur Bayram Özgöz)
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
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Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Volkan Özcan, Hakan Çevik (87' Eren Tokat), Serdar Birer, Seçkin Getbay, Sefa Aksoy, Uğur Ayhan, Yunus Can Bozkır, Mehmet Gürkan Öztürk, Tunç Murat Behram (49' Oktay Pop), Emre Öztürk
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Aykut Küçük, Sinan Bilen, Yusuf Aydın
Goller: DK 27: İbrahim Koca (K.Maraşspor), DK 67: Devrim Taşkaya (K.Maraşspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Cemal İşleyen (K.Maraşspor), DK 77: Mert Sinan Pekesen (K.Maraşspor)
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