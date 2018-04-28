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K.Maraşspor 2 - Niğde Belediyespor 0
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K.MARAŞSPOR 2 - NİĞDE BELEDİYESPOR 0

K.Maraşspor 2 - Niğde Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-0 kazandı.

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K.Maraşspor 2 - Niğde Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-0 kazandı.

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Evren Kilarcı, Cemal İşleyen, Ethem Ercan Pülgir, Arif Demir, İsa Baltacı (87' Ramazan Kahya), Hakan Koçaslan, Devrim Taşkaya, Semih Kazancı (55' Yusuf Emre Kasal), Mert Sinan Pekesen, İbrahim Koca (74' Timur Bayram Özgöz)

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Volkan Özcan, Hakan Çevik (87' Eren Tokat), Serdar Birer, Seçkin Getbay, Sefa Aksoy, Uğur Ayhan, Yunus Can Bozkır, Mehmet Gürkan Öztürk, Tunç Murat Behram (49' Oktay Pop), Emre Öztürk

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Şeref Taştan, Aykut Küçük, Sinan Bilen, Yusuf Aydın

Goller: DK 27: İbrahim Koca (K.Maraşspor), DK 67: Devrim Taşkaya (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Cemal İşleyen (K.Maraşspor), DK 77: Mert Sinan Pekesen (K.Maraşspor)

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