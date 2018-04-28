K.Maraşspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 12 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Şeref Taştan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Semih Kazancı, Evren Kilarci, Özkan Karabulut, Cemal İşleyen, Devrim Taşkaya, Mert Sinan Pekesen, Hakan Vural Koçaslan, İsa Baltacı, Arif Demir, Ethem Ercan Pülgir, İbrahim Koca
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
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Niğde Belediyespor: Serdar Birer, Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Ayhan, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Tunç Murat Behram, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Yunus Can Bozkır, Muzaffer Sarıibrahim
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Aykut Küçük, Sinan Bilen, Yusuf Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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