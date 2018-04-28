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K.Maraşspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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K.MARAŞSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K.Maraşspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K.Maraşspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında K.Maraşspor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 12 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Şeref Taştan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Semih Kazancı, Evren Kilarci, Özkan Karabulut, Cemal İşleyen, Devrim Taşkaya, Mert Sinan Pekesen, Hakan Vural Koçaslan, İsa Baltacı, Arif Demir, Ethem Ercan Pülgir, İbrahim Koca

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Niğde Belediyespor: Serdar Birer, Seçkin Getbay, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Ayhan, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Tunç Murat Behram, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Yunus Can Bozkır, Muzaffer Sarıibrahim

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Şeref Taştan, Aykut Küçük, Sinan Bilen, Yusuf Aydın

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K.Maraşspor 2 - Niğde Belediyespor 0
Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0
Niğde Belediyespor 0 - Sakaryaspor 0
Z. Kömürspor - K.Maraşspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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