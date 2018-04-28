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İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Emre Güral, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Serkan Çınar

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