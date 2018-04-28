İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Deniz Kadah, Emre Güral, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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