İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Eray Birniçan, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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