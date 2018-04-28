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İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Eray Birniçan, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

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