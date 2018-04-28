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Adana Demirspor 1 - Altınordu 0
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ADANA DEMİRSPOR 1 - ALTINORDU 0

Adana Demirspor 1 - Altınordu 0

TFF 1.Lig 33. haftasında Adana Demirspor ile Altınordu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

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Adana Demirspor 1 - Altınordu 0

TFF 1.Lig 33. haftasında Adana Demirspor ile Altınordu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Gege Geirton, Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek, Theodore Mendy

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Barış Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Savranlar, Bülent Birincioğlu

Gol: DK 57: Theodore Mendy (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Kerim Avcı (Altınordu), DK 81: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 89: Yusuf Acer (Altınordu)

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