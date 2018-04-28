Adana Demirspor 1 - Altınordu 0
TFF 1.Lig 33. haftasında Adana Demirspor ile Altınordu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Gege Geirton, Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek, Theodore Mendy
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Barış Alıcı, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Savranlar, Bülent Birincioğlu
Gol: DK 57: Theodore Mendy (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Kerim Avcı (Altınordu), DK 81: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 89: Yusuf Acer (Altınordu)
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