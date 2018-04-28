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Gazişehir Gaziantep FK 0 - Balıkesirspor Baltok 1
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK 1

Gazişehir Gaziantep FK 0 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 0 - Balıkesirspor Baltok 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Serdar Deliktaş (74' Okan Derici), Ermin Zec (62' Muhammet Ertürk), Tugay Kaçar (69' Prince Segbefia), Jefferson Nogueira, Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan (90' Doğa İşeri), Cumali Bişi, Furkan Çil (86' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (90' Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral, Celal Bayraklı

Gol: DK 41: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 15: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 22: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 65: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 71: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 80: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

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