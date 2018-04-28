Gazişehir Gaziantep FK 0 - Balıkesirspor Baltok 1
TFF 1.Lig 33. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Balıkesirspor Baltok Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 1-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Serdar Deliktaş (74' Okan Derici), Ermin Zec (62' Muhammet Ertürk), Tugay Kaçar (69' Prince Segbefia), Jefferson Nogueira, Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan (90' Doğa İşeri), Cumali Bişi, Furkan Çil (86' Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (90' Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral, Celal Bayraklı
Gol: DK 41: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 15: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 22: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 65: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 71: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 80: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.