Ankaragücü Süper Ligde....

Manisaspor 0 - MKE Ankaragücü 3
TFF 1.Lig 33. haftasında Manisaspor ile MKE Ankaragücü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.
Manisaspor: Zafer Görgen, Berk Cambaz, Furkan Parsak (79' ), Kemal Temel, Ömer Atiş (58' Alper Önal), Akın Açık, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Ulaş Doğuş Kaya (67' Aykut Yüce), İlkay Gül, Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya (46' Enes Kubat), Alihan Kubalas, Ferhat Kiraz, Marc Kibong Mbamba, Kenan Özer, İlhan Parlak (46' Sedat Ağçay), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Seyfettin Ünal, Yiğit Arslan
Goller: DK 47: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 53: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 90: (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: DK 39: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
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