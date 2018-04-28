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ANKARAGÜCÜ SÜPER LİGDE....

Ankaragücü Süper Ligde....

TFF 1.Lig 33. haftasında Manisaspor ile MKE Ankaragücü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

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Manisaspor 0 - MKE Ankaragücü 3

TFF 1.Lig 33. haftasında Manisaspor ile MKE Ankaragücü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.

Manisaspor: Zafer Görgen, Berk Cambaz, Furkan Parsak (79' ), Kemal Temel, Ömer Atiş (58' Alper Önal), Akın Açık, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Ulaş Doğuş Kaya (67' Aykut Yüce), İlkay Gül, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya (46' Enes Kubat), Alihan Kubalas, Ferhat Kiraz, Marc Kibong Mbamba, Kenan Özer, İlhan Parlak (46' Sedat Ağçay), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Seyfettin Ünal, Yiğit Arslan

Goller: DK 47: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 53: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 90: (MKE Ankaragücü)

Sarı Kart: DK 39: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
 

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