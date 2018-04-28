Eskişehirspor 2 - Boluspor 2
TFF 1.Lig 33. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş (61' Semih Şentürk), Hürriyet Güçer, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Semih Güler, Dorukhan Toköz (74' Aykut Akgün), Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, Sefa Yılmaz, Mustafa Durak (69' Andre Santos), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Guido Kocer (46' Chukwuma Akabueze)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, Abdullah Bora Özkara, Mert Güzenge
Goller: DK 9: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 79: Rydell Poepon (Boluspor), DK 89: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 90: (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Alim Öztürk (Boluspor), DK 63: Furkan Şeker (Boluspor)
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