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İstanbulspor 4 - Adanaspor 0
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İSTANBULSPOR 4 - ADANASPOR 0

İstanbulspor 4 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 33. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 4-0 kazandı.

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İstanbulspor 4 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 33. haftasında İstanbulspor ile Adanaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 4-0 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay (60' Zafer Şensoy), Ali Dere (76' Jean-jacques Bougouhi), Aldin Cajic, Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (69' Halil Çolak)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Renan Foguinho, Uğur Daşdemir, Renan Diniz, Atakan Ekiz, Tevfik Altındağ (74' Yusuf Fırat Kaplan), Ahmet Bahçıvan, Yener Arıca (63' Serhat Tunç), Alpay Koçaklı (8' Uche Kalu), Bahattin Köse, Roni Gleison

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Hakem: Çağatay Şahan, Sezgin Çınar, Selahattin Altay, Cihan Aydın

Goller: DK 4: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 47: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 55: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 73: Kubilay Aktaş (İstanbulspor)

Sarı Kart: DK 36: Atakan Ekiz (Adanaspor)

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