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ÜMRANİYESPOR 0 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Ümraniyespor 0 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Ümraniyespor ile Çaykur Rizespor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

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Ümraniyespor 0 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Ümraniyespor ile Çaykur Rizespor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton (69' Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (76' Serdar Özbayraktar), Timur Temeltaş, Jean-armel Drole (68' Bahadır Taşdelen), Dimitar Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Abdullah Durak, Galip Güzel, Süleyman Koç (68' Oğulcan Çağlayan), Robin Yalçın, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir, Erkan Engin

Gol: DK 30: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 32: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 47: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 51: Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), DK 70: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 78: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor)

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