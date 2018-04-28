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Denizlispor 5 - Gaziantepspor 0
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DENİZLİSPOR 5 - GAZİANTEPSPOR 0

Denizlispor 5 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 33. haftasında Denizlispor ile Gaziantepspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 5-0 kazandı.

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Denizlispor 5 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 33. haftasında Denizlispor ile Gaziantepspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 5-0 kazandı.

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Taşkın İlter, Ismail Aissati, Veli Acar, Ziya Alkurt (65' Alperen Yazıcı), İsmail Haktan Odabaşı (40' Barış Örücü), Hasan Kılıç (39' Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, İlker Günaslan (68' ), Hüseyin Polat, Cuma Furkan Özyaşar, Mustafa Bayram Çakır (57' Erdal Ahmet Özdemir), Zeki Sinanoğlu, İbrahim Halil Keser (56' Yusuf Erdem), Oktay Aydın, Harun Enes Nural, Hasan Genç, Mehmet Sait Üzümcü

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Malok, Orkun Aktaş, Özgür Ertem, Ramazan Keleş

Goller: DK 7: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 35: İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor), DK 36: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 55: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 60: Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı Kart: DK 52: Oktay Aydın (Gaziantepspor)

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