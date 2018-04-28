Denizlispor 5 - Gaziantepspor 0
TFF 1.Lig 33. haftasında Denizlispor ile Gaziantepspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 5-0 kazandı.
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Taşkın İlter, Ismail Aissati, Veli Acar, Ziya Alkurt (65' Alperen Yazıcı), İsmail Haktan Odabaşı (40' Barış Örücü), Hasan Kılıç (39' Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, İlker Günaslan (68' ), Hüseyin Polat, Cuma Furkan Özyaşar, Mustafa Bayram Çakır (57' Erdal Ahmet Özdemir), Zeki Sinanoğlu, İbrahim Halil Keser (56' Yusuf Erdem), Oktay Aydın, Harun Enes Nural, Hasan Genç, Mehmet Sait Üzümcü
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Orkun Aktaş, Özgür Ertem, Ramazan Keleş
Goller: DK 7: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 35: İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor), DK 36: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 55: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 60: Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı Kart: DK 52: Oktay Aydın (Gaziantepspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.