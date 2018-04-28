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Giresunspor 2 - Samsunspor 1
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GİRESUNSPOR 2 - SAMSUNSPOR 1

Giresunspor 2 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Giresunspor ile Samsunspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

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Giresunspor 2 - Samsunspor 1

TFF 1.Lig 33. haftasında Giresunspor ile Samsunspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Muhammet Reis, Ahmed Abed (55' Sinan Özkan), Dodo, Kofi Amoako Atta, Murat Gürbüzerol, Henrique Almeida (55' Batuhan Altıntaş)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Berat Boz, Ahmet Cebe (73' Burhan Arman), Samed Kılıç, Muhammet Beşir (76' Davy Angan), Enes İslam İlkin, Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: Halis Özkahya, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Onur Karabaş

Goller: DK 16: Muhammet Beşir (Samsunspor), DK 36: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 80: Muhammet Reis (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 64: Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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