Giresunspor 2 - Samsunspor 1
TFF 1.Lig 33. haftasında Giresunspor ile Samsunspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.
Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Muhammet Reis, Ahmed Abed (55' Sinan Özkan), Dodo, Kofi Amoako Atta, Murat Gürbüzerol, Henrique Almeida (55' Batuhan Altıntaş)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Berat Boz, Ahmet Cebe (73' Burhan Arman), Samed Kılıç, Muhammet Beşir (76' Davy Angan), Enes İslam İlkin, Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Süleyman Özay, Hakan Yemişken, Onur Karabaş
Goller: DK 16: Muhammet Beşir (Samsunspor), DK 36: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 80: Muhammet Reis (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 44: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 64: Hüsamettin Tut (Giresunspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.