BB Erzurumspor 4 - Elazığspor 1
TFF 1.Lig 33. haftasında BB Erzurumspor ile Elazığspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 4-1 kazandı.
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Burhan Eşer (90' Osman Şahin), Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (83' Abdulkadir Özdemir), Mert Nobre, Gökhan Karadeniz (59' Metin Yüksel)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Sezgin Coşkun (81' Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur (46' Adem Alkaşi), Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci (46' Halil İbrahim Pekşen), Andreas Tatos, Jeffrey Sarpong, Lamine Diarra, Ioan Hora
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Bersan Duran, Caner Ak
Goller: DK 2: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 17: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 19: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 80: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 90: (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 55: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 55: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 58: Jeffrey Sarpong (Elazığspor), DK 82: Ioan Hora (Elazığspor), DK 86: Elmar Bjarnason (Elazığspor)
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