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Ümit Özat'tan alışılageldik açıklamalar
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ÜMİT ÖZAT'TAN ALIŞILAGELDİK AÇIKLAMALAR

Ümit Özat'tan alışılageldik açıklamalar

Ümit Özat maç sonrası açıklamada yine kendinde hiç suç görmedi, yine hedefe başkalarını koydu...

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Başkent temsilcisinde teknik direktörü Ümit Özat maç sonunda kendisine yönelik eleştirilere alışılageldik yanıtlar verdi. 
 
İlhan Cavcav sezonunda küme düşme potasında olmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya sinirlenen Ümit Özat yine suçu üstüne almadı.

"Deplasmanda kazanmak için girdiğiniz pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Konuşacak çok şey var ama dile getiremiyoruz. Gençlerbirliği son maça kadar mücadele edecek. 10 maç yenilmeme serisi yapan da, bu kötü oyunu oynayan da aynı futbolcular. Artık para pul önemli değil.Biz geçen sene ligi 8. bitirdik kimse bize ödül vermedi. Bu sene 8. olsak 'Niye şampiyon olamadınız' derlerdi. Galatasaray 1905 yılında kuruldu, 2005'te 100. yılında şampiyon olamadı. Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı? Rizespor, Sivasspor düştüğü gibi çıktı. İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon evet ama bunlar futbolda var. Bize daha 2. haftadan beri huzur vermeyip algı operasyonu yaptılar."

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6
ilkay
28 Nisan 201817:28
gerzek 8.oldugunda odul beklemis bir de vasifsiz sana guvenip takim emanet eden baskanin da allah bin belasini versin
5
tayfun
28 Nisan 201817:11
Bülent Atlas'a çağrı yapıyorum. Ümit Özat'ı canlı yayında konuk et senin karşında bunları söylesin biz de izleyelim.
4
Bir bilen
28 Nisan 201817:09
Ya Özat şakamısın sen iki üç defa yaptın yedirdiğini sandın babanın takımımı 15.20 dk iki oyuncu değiştiriyorsun eyvalla 3 oyuncu 50 de değişti bide sakatlandı 10 kişi oynadın maçı kimseye hesap vermiyorsun anca laf ebeliği yap dur
3
Yaşar Batur
28 Nisan 201816:57
Ondan sorna "vay efendim hocayı dövdüler!". Niye? Hoca da insan deyil mi? Dövülemez mi?
2
ilkay
28 Nisan 201816:50
suc bunda degil bunu hala konusturanlarda.
1
Mali
28 Nisan 201816:38
Ulaaaa ne diyon? Dış güçler,terör örgütlrrini falan katsana araya. Sen de hiç suç yok,sen asgari ücretlisin de mi ?
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