Ümit Özat'tan alışılageldik açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Başkent temsilcisinde teknik direktörü Ümit Özat maç sonunda kendisine yönelik eleştirilere alışılageldik yanıtlar verdi.



İlhan Cavcav sezonunda küme düşme potasında olmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya sinirlenen Ümit Özat yine suçu üstüne almadı.



"Deplasmanda kazanmak için girdiğiniz pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Konuşacak çok şey var ama dile getiremiyoruz. Gençlerbirliği son maça kadar mücadele edecek. 10 maç yenilmeme serisi yapan da, bu kötü oyunu oynayan da aynı futbolcular. Artık para pul önemli değil.Biz geçen sene ligi 8. bitirdik kimse bize ödül vermedi. Bu sene 8. olsak 'Niye şampiyon olamadınız' derlerdi. Galatasaray 1905 yılında kuruldu, 2005'te 100. yılında şampiyon olamadı. Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı? Rizespor, Sivasspor düştüğü gibi çıktı. İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon evet ama bunlar futbolda var. Bize daha 2. haftadan beri huzur vermeyip algı operasyonu yaptılar."