Kayserispor 1 - Alanyaspor 2
Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes (70' Jean-armel Kana-biyik), Fernando Boldrin, Şamil Cinaz (57' Artem Kravets), William De Amorim, Stephane Badji, Deniz Türüç (24' Ryan Mendes), Umut Bulut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva (90' Mamadou Fofana), Giorgos Tzavellas, Giannis Maniatis, Taha Yalçıner, Lucas Villafanez (90' Mamadou Fofana), Junior Fernandes (46' Efecan Karaca), Emre Akbaba (80' Cenk Ahmet Alkılıç), Dyanfres Douglas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş, Arda Kardeşler
Goller: DK 46: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 77: Fernando Boldrin (Kayserispor), DK 86: Dyanfres Douglas (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 17: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 69: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 72: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 81: Umut Bulut (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 85: Cristian Sapunaru (Kayserispor)
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