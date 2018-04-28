Bu bir veda havasıdır!

Demir Grup Sivasspor 1 - Gençlerbirliği 0
Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet (80' Mert Hakan Yandaş), Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Robinho, Arouna Kone (65' Zoro Cyriac), Emre Kılınç (87' Hakan Bilgiç)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Florentin Pogba, Luccas Claro, Stephane Sessegnon, Diallo Guidileye (56' Aydın Karabulut), Abdul Khalili, Kamal Issah (24' Rahmetullah Berişbek), Elvis Manu, Jailton Paraiba (24' İlker Karakaş)
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil, Bahattin Şimşek
Gol: DK 18: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 17: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 65: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 75: Florentin Pogba (Gençlerbirliği)
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