﻿
Bu bir veda havasıdır!
﻿
Site İçi Arama
﻿

BU BİR VEDA HAVASIDIR!

Bu bir veda havasıdır!

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

1453 Okunma

Demir Grup Sivasspor 1 - Gençlerbirliği 0

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Henri Saivet (80' Mert Hakan Yandaş), Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Robinho, Arouna Kone (65' Zoro Cyriac), Emre Kılınç (87' Hakan Bilgiç)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Florentin Pogba, Luccas Claro, Stephane Sessegnon, Diallo Guidileye (56' Aydın Karabulut), Abdul Khalili, Kamal Issah (24' Rahmetullah Berişbek), Elvis Manu, Jailton Paraiba (24' İlker Karakaş)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil, Bahattin Şimşek

Gol: DK 18: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 17: Diallo Guidileye (Gençlerbirliği), DK 65: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 75: Florentin Pogba (Gençlerbirliği)
 

﻿

6
Ümit Özat'tan alışılageldik açıklamalar
2
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
2
Gençlerbirliği'nde kritik olmayan 3 sakat!
Futbolda haftanın programı
Gençlerbirliği futbolcuları İlhan Cavcav'ın kabri başında...
9
Ümit Özat'tan itiraf gibi prim muhabbeti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Yalovadan
28 Nisan 201816:15
Gençlerbirliğini yıllardır cebeci stadında 2 ligde 3.ligde izledik hatta amatör lige düştü gene yılmadık düşsende biz seninleyiz kırmızı kara sen bize baba yadigarısın bugün üzgünde olsak mutlu günler gelecek saygılar
2
Mali
28 Nisan 201815:52
Biz gidiyoruz,yanımıza osmanıda alırız büyük ihtimal. Seneye süper lig de Ankarayı güzel şekilde temsil edecektir Ankaragücü. Şimdiden başarılar ag'ye
1
Bu takgım
28 Nisan 201815:38
Ben burda buyudum.cocuklugum burda gecti.bu takgım son 10 yilin en iyi derecesini yapti.düşmüs olmasi bu basariya golge düsüremez.puro da icerim icki de kime ne.beyaz tv ye de cikarim sağane.hocalarla da satasirim banane.dogma buyume buraliyim.gonlumde yeri ayri sizene.sonucta bu takgım son 10 yilin en iyi derecesini yapmis.mesut u getirmeseydiniz bu takgıma son 11 yilin en iyi derecesini yapardim.düssek de kalksak da ben genclerbirlikliyim sizene
﻿