Bu bir veda havasıdır!

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Bu takgım

28 Nisan 201815:38

Ben burda buyudum.cocuklugum burda gecti.bu takgım son 10 yilin en iyi derecesini yapti.düşmüs olmasi bu basariya golge düsüremez.puro da icerim icki de kime ne.beyaz tv ye de cikarim sağane.hocalarla da satasirim banane.dogma buyume buraliyim.gonlumde yeri ayri sizene.sonucta bu takgım son 10 yilin en iyi derecesini yapmis.mesut u getirmeseydiniz bu takgıma son 11 yilin en iyi derecesini yapardim.düssek de kalksak da ben genclerbirlikliyim sizene