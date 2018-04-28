Denizlispor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Denizlispor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 33. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Veli Acar, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, İbrahim Halil Keser, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Cuma Furkan Özyaşar, , Harun Enes Nural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Orkun Aktaş, Özgür Ertem, Ramazan Keleş
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