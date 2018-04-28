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Denizlispor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DENİZLİSPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 33. haftasında Denizlispor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Denizlispor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 33. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Veli Acar, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz, Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Mehmet Sait Üzümcü, Zeki Sinanoğlu, İbrahim Halil Keser, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Cuma Furkan Özyaşar, , Harun Enes Nural

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Malok, Orkun Aktaş, Özgür Ertem, Ramazan Keleş

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