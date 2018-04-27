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Göztepe 5 - K Karabükspor 0
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GÖZTEPE 5 - K KARABÜKSPOR 0

Göztepe 5 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Göztepe ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 5-0 kazandı.

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Göztepe 5 - K Karabükspor 0

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Göztepe ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 5-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran (46' Muhammed Enes Durmuş), Andre Castro (81' Doğanay Kılıç), Andre Poko, Halil Akbunar (67' Demba Ba), Axel N'gando, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Tamer Tuna

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Ergin Keleş, Murat Akın (81' Berkay Yılmaz), Alican Karadağ, Cem Özdemir (69' Yusuf Akbulut), Andrey Bliznichenko, Leandrinho (81' Ahmet Karadayı)

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 11: Axel N'gando (Göztepe), DK 45: Axel N'gando (Göztepe), DK 64: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 77: Nabil Ghilas (Göztepe), DK 80: Demba Ba (Göztepe)

Sarı Kart: DK 39: Tayyib Talha Sanuç (K Karabükspor)

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