Göztepe - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Göztepe - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Axel Thomas Ngando Elessa, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Wallace Reıs Da Sılva, Mılos Kosanovıc, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Oleksandr Rybka, Murat Akın, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Cem Özdemir, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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