TED Ankara Kolejliler'den duyuru

KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta oynanan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler – Türk Telekom müsabakası, izleyenler için keyifli bir mücadeleye sahne olmuş; ligde kalma mücadelesi veren takımımız son ana kadar galibiyeti kovalamış ve birinci uzatma devresi sonunda bulduğu sayı ile müsabaka hakemleri maçın 105-103 takımımız lehine sonuçlandığını ilan etmişlerdi. Türk Telekom yetkilileri ve akredite dahi olmayan üçüncü kişiler tarafından sahaya girmek suretiyle yapılan yoğun itirazlar üzerine ise, resmi bir yayın kuruluşu olmadığı halde, maçı yayınlayan kuruluşun görüntüleri incelenmiş; aradan dakikalar geçtikten ve hatta taraftarlar maç bittiği için salonu terk ettikten sonra sayımız iptal edilmiş; maçın ikinci uzatmaya taşınmasına karar verilmişti. İkinci uzatmada, fiziksel yıpranmadan ziyade, moral olarak yıpranan takımımız kendisi açısından ligin bu en kritik müsabakasını kayıpla kapatmıştı.

Maçın lehimize 105-103 tescil edilmesi amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu’na yapmış olduğumuz haklı itirazımız, uluslararası basketbol kurallarına aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş bulunmakta olup, bu koşullar altında, hakkımızı arayacağımız tek merci olan Tahkim Kurulu Başkanlığı’na başvurulması zorunlu hale gelmiş olup, başvuru dilekçemizde ayrıntılı olarak açıkladığımız hukuki değerlendirmemizi aşağıda özet olarak kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Öncelikle, takımımızın mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligine ilişkin yönetim esasları, TBF tarafından yürürlüğe konulan SÖZLEŞMELİ BASKETBOL LİGLERİ (KBSL, TBL, TKBL) YÖNETİM ESASLARI TALİMATI doğrultusunda belirlenmekte olup, anılan Talimatın 25. Maddesi uyarınca, Anlık Tekrar İzleme Sistemi, ancak Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin resmi yayıncıları tarafından yayınlanan müsabakalarda uygulanabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde söz konusu tekrar izleme sisteminin uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Bütün basketbol sezonu boyunca da, bir maç dışında uygulama bu şekilde yapılmış olup, anılan maçta gerekli itirazın yapılmamış olması, kulübümüzün değil, ilgililerinin takdir yetkisinde gerçekleşen bir konudur.

Buna ek olarak, FIBA Resmi Basketbol Kurallarında da IRS sisteminin hangi koşullarda kullanılabileceği belirtilmiş olup, Resmi Basketbol Kuralları’nın Başhakemin görev ve yetkilerini düzenleyen 46. Maddesinin 12. Fıkrasında, başhakemin eğer varsa, maçtan önce onaylamaya ve maç kağıdını imzalamadan önce karar vermek için IRS’yi (Instant Reply System) kullanmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Benzer şekilde tüm basketbol camiası üyeleri için bağlayıcı nitelik taşıyan, FIBA Resmi Basketbol Kuralları 2017 – Resmi Yorumları’nın 46. Maddesinde ise IRS Sistemi incelemesi uygulaması için gerekli prosedür açıklandıktan sonra, 46.17 maddesinde, IRS sisteminin uygulanabilmesi için maçtan önce başhakemin IRS’yi onaylaması ve bulunduğunu iki takım antrenörüne de bildirmesi şart koşulmuştur.