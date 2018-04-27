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Gençlerbirliği'nde kritik olmayan 3 sakat!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KRİTİK OLMAYAN 3 SAKAT!

Gençlerbirliği'nde kritik olmayan 3 sakat!

Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği, 31. haftada yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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