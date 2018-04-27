Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

27 Nisan Cuma:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Spor Toto 1. Lig

28 Nisan Cumartesi:

15.30 Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

15.30 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

15.30 Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediye)

15.30 Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Kocaeli Birlikspor-Tuzlaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.30 Sancaktepe Belediyespor-Tokatspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.30 Kastamonuspor 1966-Bucaspor (Gazi)

15.30 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Menemen Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Esenler)

15.30 Sarıyer-Sivas Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 İnegölspor-Mersin İdmanyurdu (İnegöl İlçe)

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

Beyaz Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.30 Pendikspor-Altay (Pendik)

15.30 Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Silivrispor-Sakaryaspor (Silivri)

15.30 Bandırmaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 BUGSAŞ Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)

15.30 Hacettepe-Ottocool Karagümrük (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Gümüşhanespor-Nazilli Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

- TFF 3. Lig

1. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Erbaaspor-Erzin Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.30 Bergama Belediyespor-Yomraspor (Bergama 14 Eylül)

15.30 Batman Petrolspor-12 Bingölspor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Aktepe)

15.30 Ofspor-Düzcespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Orhangazi Belediyespor (Vefa)

15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Kemerspor 2003 (Bayburt Genç Osman)

15.30 Kozan Belediyespor-Bayrampaşa (İsmet Atlı)

2. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Yeşil Bursa-Tire 1922 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Yeni Orduspor-Darıca Gençlerbirliği (Ordu 19 Eylül)

15.30 Pazarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (General Basri Saran)

15.30 1461 Trabzon-Turgutluspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Kırıkhanspor-Diyarbekirspor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Anadolu Bağcılarspor-Gölcükspor (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Erokspor (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Muğlaspor-Kayseri Erciyesspor (Muğla Atatürk)

3. Grup

29 Nisan Pazar:

15.30 Arsinspor-Sultanbeyli Belediyespor (Arsin İlçe)

15.30 Payasspor-Karacabey Birlikspor (Payas İlçe)

15.30 Cizrespor-Osmaniyespor (Cizre İlçe)

15.30 Elaziz Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tekirdağspor (Şanlıurfa GAP)

15.30 Aydınspor 1923-UTAŞ Uşakspor (Adnan Menderes)

15.30 Tarsus İdmanyurdu-Ankara Adliyespor (Tarsus İlçe)

15.30 Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor (İzmit İsmetpaşa)

15.30 Çorum Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)