﻿
Beşiktaş'ta kritik divan kurulu toplantısı yapıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK DİVAN KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Beşiktaş'ta kritik divan kurulu toplantısı yapıldı

Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

678 Okunma

Beşiktaş Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.

ETİKETLER #Beşiktaş
Futbolda haftanın programı
Derbide son bölümlere dikkat!
Haftanın hakemleri belli oldu...
Beşiktaş 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿