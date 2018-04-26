Gençlerbirliği futbolcuları İlhan Cavcav'ın kabri başında...

Bu sabah yapılan antrenmanın ardından DG Sivasspor maçı için Sivas yolculuğuna çıkan Gençlerbirliği, Cebeci Asri Mezarlığı’nda Gençlerbirliği Onursal Başkanı ve Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav’ın kabrini ziyaret etti. Başkan Vekili Arif Ölmez, Kulüp Genel Sekreteri Cem Şükrü Kaya’nın da yer aldığı kafilede yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular İlhan Cavcav'ın kabrine karanfiller bıraktı ve dua etti.

Başkan Vekili Arif Ölmez’in yaptığı konuşmanın ardından başkent ekibi DG Sivasspor maçı ile yeni bir seri başlatarak , lig sonuna dek alacakları iyi sonuçları merhum başkana hediye edeceklerini söyleyerek Sivas yolculuğuna devam etti.