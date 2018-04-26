Manisaspor maçı değil sanki Şampiyonlar Ligi finali...

Ankaragücü, cumartesi günü Manisa'da Süper Lige çıkabilmek için tarihi bir maç oynayacak.
Ankaragücü taraftarı Manisa'ya "Kavimler göçü" planlarken TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu deplasman takımına %10'dan fazla yer verilemez talimatı hayalleri yıkmıştı.
Bugün Manisaspor kulübünün açıkladığı bilet fiyatları ise taraftarın neşesini iyice kaçıracak türden.
Ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor, Ankaragücü taraftarının gireceği deplasman tribününün bilet fiyatını 75 TL olarak açıkladı.
Passolig üzerinden alınabilinen biletler bu sezon TFF 1'nci ligde görülmemiş düzeyde olduğunu da söylemekte fayda var.
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