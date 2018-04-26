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Manisaspor maçı değil sanki Şampiyonlar Ligi finali...
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MANİSASPOR MAÇI DEĞİL SANKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ...

Manisaspor maçı değil sanki Şampiyonlar Ligi finali...

Manisaspor'un Ankaragücü maçı için açıkladığı deplasman tribün bilet fiyatları Şampiyonlar ligi finalini kıskandırıyor...

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Ankaragücü, cumartesi günü Manisa'da Süper Lige çıkabilmek için tarihi bir maç oynayacak.

Ankaragücü taraftarı Manisa'ya "Kavimler göçü" planlarken TFF'nin bu sezon uygulamaya soktuğu deplasman takımına %10'dan fazla yer verilemez talimatı hayalleri yıkmıştı.

Bugün Manisaspor kulübünün açıkladığı bilet fiyatları ise taraftarın neşesini iyice kaçıracak türden.

Ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor, Ankaragücü taraftarının gireceği deplasman tribününün bilet fiyatını 75 TL olarak açıkladı.

Passolig üzerinden alınabilinen biletler bu sezon TFF 1'nci ligde görülmemiş düzeyde olduğunu da söylemekte fayda var.

 
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2
Mehmet
26 Nisan 201816:42
Ne feda olsun arkadaşlar. Bu parayı bu kansızlara vereceğime kendi kulubüme veririm. Manisa ya gidelim dışarıdan destekleyelim
1
Metin togan
26 Nisan 201816:33
Gecen senede 50₺ yapmişlardi şimdide 75₺ firsatci manisa Ankaragucumuze feda olsun
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