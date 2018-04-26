Ümit Özat'tan itiraf gibi prim muhabbeti!

Ümit Özat, dün TRT Spor'da katıldığı programda çok enteresan açıklamalara imza attı.
Hangi bölümünü ele alsak haber değeri taşıyan bu röportajda enteresan bulduğumuz yerleri sizlerle teker teker paylaşacağız.
İlk videomuz kulübün kasasında paranın nasıl bittiğini anlayabileceğimiz bir hikaye içeriyor.
Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde ilk geldiğinde Kayseri maçı sonrası İlhan Cavcav ile buluşuyor. İlhan başkan, yeni teknik direktörüne "Ne kadar prim verelim" diye soruyor. Daha önce 12 bin lira prim verildiğini duyan Ümit Özat "Zengin olmuşsunuz baya, 6-7 bin lira veriyorsunuz biliyordum" diyor.
Cavcav da Özat'ın bu davranışından sonra yanağını okşayıp "15 bin lira yaptığını açıklıyor"
Rakamları gözden geçirelim. 6-7 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira.
Peki şimdi primler ne kadar?
Galatasaray maçında ödenen prim 70 bin lira..
Sezonun ilk yarısının ortasından itibaren neredeyse maç başı ortalama 40-50 bin lira.
Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yorum sizin...
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