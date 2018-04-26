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Ümit Özat'tan itiraf gibi prim muhabbeti!
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ÜMİT ÖZAT'TAN İTİRAF GİBİ PRİM MUHABBETİ!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, katıldığı televizyon programında kulübün düştüğü durumu itiraf eder gibi bir hikaye anlattı....

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Ümit Özat, dün TRT Spor'da katıldığı programda çok enteresan açıklamalara imza attı.

Hangi bölümünü ele alsak haber değeri taşıyan bu röportajda enteresan bulduğumuz yerleri sizlerle teker teker paylaşacağız.

İlk videomuz kulübün kasasında paranın nasıl bittiğini anlayabileceğimiz bir hikaye içeriyor.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde ilk geldiğinde Kayseri maçı sonrası İlhan Cavcav ile buluşuyor. İlhan başkan, yeni teknik direktörüne "Ne kadar prim verelim" diye soruyor. Daha önce 12 bin lira prim verildiğini duyan Ümit Özat "Zengin olmuşsunuz baya, 6-7 bin lira veriyorsunuz biliyordum" diyor.

Cavcav da Özat'ın bu davranışından sonra yanağını okşayıp "15 bin lira yaptığını açıklıyor"

Rakamları gözden geçirelim. 6-7 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira.

Peki şimdi primler ne kadar?

Galatasaray maçında ödenen prim 70 bin lira..

Sezonun ilk yarısının ortasından itibaren neredeyse maç başı ortalama 40-50 bin lira.

Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yorum sizin...

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3
BATIKENTLİ
26 Nisan 201817:43
BU KADAR KENDİNİ BEĞENMİŞ UKALA BİR TİP DÜNYAYA ZOR GELİR HER HADİSEYİ ŞENOL GÜNEŞ VE BEŞİKTAŞA BAĞLIYOR BU MUHTEREM ÖNCE BİR AYNAYA BAKSIN SEN KİM ŞENOL HOCA KİM AYAKKABISINDAKİ BAĞCIK BİLE OLAMAZSIN OLSAN OLSAN FENERBAHÇE ŞAKŞAKÇILIĞI YAPIP SENİ HOCA YAPMALARI İÇİN YALVARIRSIN AMA ODA BİR İŞE YARAMAZ HEM ZATEN TAKIM KÜMEYE DÜŞERSE DİPLOMAMI YIRTARIM DEMİŞTİN ADAM SAN TAKIM DÜŞERSE YIRTARSIN HİÇ TE UMUDUM YOK AMA NEYSE
2
GB
26 Nisan 201816:34
Programda küme düşüren hocaların kolay iş bulduğundan bahsediyor. Kendisi bütün çalıştırdığı takımları düşürdüğü halde herhalde bizim dünyadan haberimiz yok sanıyor.
1
Şakir
26 Nisan 201816:31
Muhterem sanki düşen takımın hocası değil, şampiyon takımın hocası ! Hoca da değil, kulübün Başkan Yardımcısı... Gülmek mi lazım, ağlamak mı lazım karar vermek zor.
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