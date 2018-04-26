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Osmanlıspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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OSMANLISPOR, BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Osmanlıspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor’da gözler Medipol Başakşehir ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 31.hafta maçına çevrildi. Başkent ekibi, sahasında 29 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını..

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