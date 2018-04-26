﻿
UEFA'dan Türkiye açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

UEFA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

UEFA'dan Türkiye açıklaması

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) hangi ülkede düzenleneceği kararını alırken zorlanacaklarını söyledi.

320 Okunma

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) hangi ülkede düzenleneceği kararını alırken zorlanacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) EURO 2024 ev sahipliği adaylık dosyasını sunmasının ardından yazılı açıklamada bulunan UEFA Genel Sekreteri Theodoridis, "TFF'ye EURO 2024 dosyasını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. TFF'nin bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülke seçimine de değinen Theodoridis, "Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya'nın da aday olduğu EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül'de UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.

ETİKETLER
Gençlerbirliği futbolcuları İlhan Cavcav'ın kabri başında...
Yusuf Abidoğlu, Spor Hayattır etkinliğine katıldı...
2
Manisaspor maçı değil sanki Şampiyonlar Ligi finali...
3
Ümit Özat'tan itiraf gibi prim muhabbeti!
Osmanlıspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Haftanın hakemleri belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿