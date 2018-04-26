Haftanın hakemleri belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Yarın:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
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