Gençlerbirliği kazanacak ekibi taraftarla buluştu...

Önümüzdeki ay yapılacak olan Gençlerbirliği kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan Arda Çakmak çalışmalarını sürdürüyor.
Çakmak dün gece Gençlerbirliği camiasını bir araya getirerek görkemli bir organizasyona daha imza attı. Hilton Garden İnn'de gerçekleşen ve 19:23'de başlayan buluşmaya çok sayıda delege ve taraftar katıldı. Burada Gençlerbirliği formasını giyen sembol isimlerle, tribün emekçilerine plaket takdim edildi. Coşkulu geçen gecede bir konuşma yapan Arda Çakmak, kulübün geldiği nokta ve adaylık süreci ile ilgili bilgiler verdi.
Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen toplantıda Arfa Çakmak kongre öncesi moral depoladı. Gecenin sonunda kravatlılar gider, atkılılar kalır denilerek Arda Çakmak ve ekibi kravat çıkararak Gençlerbirliği atkılarını boyunlarına taktılar.
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