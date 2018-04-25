Gençlerbirliği kazanacak ekibi taraftarla buluştu...

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Rasim ünalan

26 Nisan 201810:12

bu takımın iyi yönetilmediğini herkes çok iyi biliyor. Lakin Takımın durumu ortada komada bu takımı önce uyandırmak ayağa kaldırmak gerekmez mi. muhalif kanat olarak takıma bir moral desteği vermeniz gerekmiyor mu?. lig bitiminde bu işlere girişmeniz doğru olmaz mı? Bunu yapmazsanız talip olduğunuz takım ortadan kayıp olacak. bunu biliyor musunuz?