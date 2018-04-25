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Gençlerbirliği kazanacak ekibi taraftarla buluştu...
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GENÇLERBİRLİĞİ KAZANACAK EKİBİ TARAFTARLA BULUŞTU...

Önümüzdeki ay yapılacak olan Gençlerbirliği kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan Arda Çakmak çalışmalarını sürdürüyor.

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Önümüzdeki ay yapılacak olan Gençlerbirliği kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan Arda Çakmak çalışmalarını sürdürüyor.

Çakmak dün gece Gençlerbirliği camiasını bir araya getirerek görkemli bir organizasyona daha imza attı. Hilton Garden İnn'de gerçekleşen ve 19:23'de başlayan buluşmaya çok sayıda delege ve taraftar katıldı. Burada Gençlerbirliği formasını giyen sembol isimlerle, tribün emekçilerine plaket takdim edildi. Coşkulu geçen gecede bir konuşma yapan Arda Çakmak, kulübün geldiği nokta ve adaylık süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Yoğun bir kalabalıkla gerçekleşen toplantıda Arfa Çakmak kongre öncesi moral depoladı. Gecenin sonunda kravatlılar gider, atkılılar kalır denilerek Arda Çakmak ve ekibi kravat çıkararak Gençlerbirliği atkılarını boyunlarına taktılar. 
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Rasim ünalan
26 Nisan 201810:12
bu takımın iyi yönetilmediğini herkes çok iyi biliyor. Lakin Takımın durumu ortada komada bu takımı önce uyandırmak ayağa kaldırmak gerekmez mi. muhalif kanat olarak takıma bir moral desteği vermeniz gerekmiyor mu?. lig bitiminde bu işlere girişmeniz doğru olmaz mı? Bunu yapmazsanız talip olduğunuz takım ortadan kayıp olacak. bunu biliyor musunuz?
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