Sokaktan geçen 11 adam futbol masasında

Kırmızı-siyahlı cephede endişe daha büyük ve derin. Takımın derbi maçındaki hali, camianın umutlarını kırmış durumda. Osmanlıspor, korku tünelinden geçerken, her maç direncini yükseltiyor. Ankaragücü, büyük mücadelesinin sonunda kapıyı araladı. Hedefine ulaşması için bir adıma ihtiyaç duyuyor. Bu dakikadan sonra bu adımı atmak, böyle büyük bir camia için hiç de zor olmaz.

1- Şimdi her şey A.Gücü’nün elinde. Gazişehir maçında, saha ve tribünde inanmış, coşkulu bir bütünlük vardı. Artık, rahatlıkla Süper Lige hoş geldin Ankaragücü diyebilir miyiz ?

2- Ümit Özat’ın, derbi sonrasında “Sokaktan 11 adam toplasak daha başka olurdu” sözlerini kritik dönemden geçerken nasıl değerlendirirsiniz. Ligde kalma puan barajı kaç olur?

3- Osmanlı’yı derbide nasıl buldunuz ? Son 2 maçtaki mücadele takıma hava verdi. Final gibi 4 maç onları bekliyor ? Son dönemdeki çıkışları ile lige tutunma şansları nedir?

ÖZGÜR ŞAHİNER

ÖZAT’IN SÖZLERİ ÇOK ANLAMSIZ. PUAN TABLOSUNDAKİ DURUM, ZATEN KADRO KALİTESİNİ GÖSTERİYOR. BU OYUNCULARI, KİM İZLEDİ, KİM İSTEDİ, KİM TAKIMA GETİRDİ ONA BAKMAK LAZIM.

DENİZ GÜREL

A.GÜCÜ’NÜN, MANİSA KARŞISINDA KAZANIP, SÜPER LİG’İ GARANTİLEME İHTİMALİ BİLE YÜKSEK. Ç.RİZESPOR, ÜMRANİYE’Yİ YENEREK, HEM KENDİNİ HEM ANKARAGÜCÜ’NÜ ÜST LİGE ATABİLİR.

CEYHUN ERİŞ

A.GÜCÜ, HEDEFE ULAŞMAK İÇİN GEREKEN NE İSE ONU YAPTI. MÜCADELE VERDİ, BİRLİK VE BERABERLİK SERGİLEDİ, RAKİPLERİNİ HER ZAMAN TEDİRGİN ETTİ, SONUÇTA DA İSTEDİĞİNİ ALDI.

FATİH TEKECİ:

ÜMİT ÖZAT’A ŞUNU SORMAK LAZIM: “ACABA, SOKAKTAN BİR TEKNİK ADAM BU MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA OLSA, DERBİ MÜCADELESİNDE SONUÇ, ÇOK DAHA FARKLI OLUR MUYDU ?

SÜPER VİZE ELDE

ANKARAGÜCÜ, Gazişehir maçında, gerçek bir şampiyon adayı gibi oynadı. Teknik ekibin sahaya sürdüğü cesur kadro; coşkusu, yeteneği, azmi, tecrübesi ve hırsıyla rakibini dağıttı. Her zaman söyledik, Ankaragücü, bu ligde; büyüklüğü, iddiası, camiası ve taraftarı ile sahaya çıktığında rakip kim olursa olsun, favoridir. Bunu hissettiği ve hissettirdiğinde, özellikle iç sahada karşısında kimse duramaz. Rüzgarı arkasına almış, taraftarı ile bütünleşmiş Ankaragücü için artık Süper Lig yürüyüşü tamamlanmış, vize alınmıştır.

9 PUAN ALABİLİR

ÖZAT’ın sezon boyunca yaptığı tuhaf açıklamaların sonuncusunda, kantarın topuzu kaçtı. Transferde kimi istediysem aldılar diyen teknik adamın, kendi kurduğu ve şekillendirdiği oyuncu grubunu, yenilgi sonrası, kamuoyu önüne atması, tartışmaya açması, sonraki süreç için sıkıntı verir. Kadro tercihi ve oyuncu değişikliklerindeki yanlışları kimse sorgulamayacak mı ? Ligde kalma puan barajı 37-38 gibi duruyor. Kadro yetersiz olsa da

4 haftada 9 puanı, teknik direktörüne rağmen alabilir. Oyunculardan, farklı bir reaksiyon bekliyorum.

STRESİ HERKES YAŞIYOR

OSMANLISPOR, Trabzon maçındaki geri dönüşü ile hem puan hem moral hem de enerji kazanmıştı. Derbi maçında, sahada ne yaptığını bilen, belli bir oyun planı içinde, sonuca gitmeye çalışan bir yapısı vardı ve istediğini elde etti. Ligin gidişatı öyle çetin oldu ki onları her maçta yeni bir finale çıkarıyor. Bu baskı altında olmak ve bunu kaldırmak kolay değil. Ancak şu da var artık herkes aynı stresi yaşıyor. Lige tutunma şansları, bu maçı kazanmadan önce azdı, galip gelip, yüzdeyi biraz yükselttiler.

ÖZGÜR ŞAHİNERSÜPER VİZE ELDE

1- Ankaragücü, Gazişehir maçında, gerçek bir şampiyon adayı gibi oynadı. Teknik ekibin sahaya sürdüğü cesur kadro; coşkusu, yeteneği, azmi, tecrübesi ve hırsıyla rakibini dağıttı. Her zaman söyledik, Ankaragücü, bu ligde; büyüklüğü, iddiası, camiası ve taraftarı ile sahaya çıktığında rakip kim olursa olsun, favoridir. Bunu hissettiği ve hissettirdiğinde, özellikle iç sahada karşısında kimse duramaz. Rüzgarı arkasına almış, taraftarı ile bütünleşmiş Ankaragücü için artık Süper Lig yürüyüşü tamamlanmış, vize alınmıştır.

9 PUAN ALABİLİR

2- Özat’ın sezon boyunca yaptığı tuhaf açıklamaların sonuncusunda, kantarın topuzu kaçtı. Transferde kimi istediysem aldılar diyen teknik adamın, kendi kurduğu ve şekillendirdiği oyuncu grubunu, yenilgi sonrası, kamuoyu önüne atması, tartışmaya açması, sonraki süreç için sıkıntı verir. Kadro tercihi ve oyuncu değişikliklerindeki yanlışları kimse sorgulamayacak mı ? Ligde kalma puan barajı 37-38 gibi duruyor. Kadro yetersiz olsa da

4 haftada 9 puanı, teknik direktörüne rağmen alabilir. Oyunculardan, farklı bir reaksiyon bekliyorum.

STRESİ HERKES YAŞIYOR

3- Osmanlıspor Trabzon maçındaki geri dönüşü ile hem puan hem moral hem de enerji kazanmıştı. Derbi maçında, sahada ne yaptığını bilen, belli bir oyun planı içinde, sonuca gitmeye çalışan bir yapısı vardı ve istediğini elde etti. Ligin gidişatı öyle çetin oldu ki onları her maçta yeni bir finale çıkarıyor. Bu baskı altında olmak ve bunu kaldırmak kolay değil. Ancak şu da var artık herkes aynı stresi yaşıyor. Lige tutunma şansları, bu maçı kazanmadan önce azdı, galip gelip, yüzdeyi biraz yükselttiler.

DENİZ GÜREL HOŞGELDİN ANKARAGÜCÜ

1- Başkan Mehmet Yiğiner, geçen hafta ziyaretimize geldi. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ortak tahminimiz, Ankaragücü’nün, güçlü rakibi Gazişehir Gaziantep’i yenerek, ikinci sıraya yükseleceği yönündeydi. Elbette futbol sürprizlerle dolu ancak bu saatten sonra Ankaragücü’nün tökezleyeceğini sanmıyorum. Hatta sarı-lacivertlilerin, bu hafta Manisa’yı deplasmanda yenip, Süper Lig’i garantileme ihtimali bile yüksek. Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı müsabakada Ümraniye’yi yenerek, hem kendini hem Ankaragücü’nü üst lige atabilir.

38 PUAN ALAN KALIR

2- Futbol Masası olarak, Gençlerbirliği bu hafta hepimizi ters köşe yaptı. Bu futbol da sonuç da Gençler’e yakışmadı. Ümit Özat’ın açıklamasına gelince... Bu oyuncularla kalan 4 maçı oynayacak sonuçta. Antrenman yaparken ne diyecek, ‘şaka yaptım’ mı diyecek. Oyuncuları nasıl motive edecek... Gençler için biten bir şey yok. Ümit Özat şu açıklamaları bırakmalı, Gençler’i ligde tutmaya konsantre olmalı. Bu hafta oynanacak Sivasspor maçı dönüm noktası, en az bir puan lazım. 38 puana ulaşan takam ligde kesin kalır.

BU FİKSTÜRLE ÇOK ZOR

3- Gençlerbirliği’ni net skorla yenen Osmanlıspor, tüm tahminleri alt üst etti. 4 maçtan 6 puan çıkarırsa ligde kalır. Başakşehir ile bu hafta çok çok önemli bir maça, kendi evinde çıkacak. Favori elbette Başakşehir ancak Osmanlıspor, bu ligin ne yapacağı belli olmayan takımlar listesinin en üst sıralarında. Sonrasında, sırasıyla düşme hattındaki rakibi Aytemiz Alanya, Beşiktaş ve Akhisar ile oynayacak. Eğer ligde kalırlarsa, büyük bir başarıya imza atacaklar. Umarım düşmezler ancak fikstüre göre Osmanlı’nın ligde kalması büyük sürpriz olur.

CEYHUN ERİŞ A.GÜCÜ FARKINI GÖSTERDİ

Sahanın içinden gelen biri olarak, geçmişte oyunculuk dönemimde yaşadığım havayı, bundan 3-4 hafta önce görüp, Ankaragücü için artık Süper Ligde demiştim. Ben oyuncu arkadaşlara olan inancımı ortaya koydum, onlar da beni utandırmadı. Ankaragücü gibi büyük kulüpler, hedefe yürürken, hem saha içinde hem de saha dışında, farklılıklarını gösterir. Ankaragücü, son dönemde sonuca ulaşmak için gereken ne ise onu yapmaya çalıştı. Mücadele etti, birlik ve beraberlik sergiledi, rakiplerini her zaman tedirgin etti ve sonuçta amacına ulaştı.

İNCE HESAPLAR YAPILACAK

Hayati önemde bir derbi maçı oynandı. Ümit Hoca’nın sözlerini, büyük anlam taşıyan müsabakanın kaybedilmiş olmasının verdiği kızgınlıkla ve sonraki süreçte oyuncularını daha iyi motive etmeye yönelik bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Sonuçta, kendisi de önümüzdeki maçlarda aynı oyunculardan faydalanacağını biliyor. Ligde çok kritik bir döneme giriyoruz. Her takım ince hesaplar yapmak zorunda. Alt gruptaki takımların ligde kalabilmesi için 5-6 puana ihtiyacı var gibi bir tablo duruyor. Sürpriz olur mu olur.

HER MAÇI AYRI ZOR

Osmanlıspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısında iyi mücadele etti. Trabzonspor karşısında iki farklı yenilgiden, bir puanı kurtardı. Gençlerbirliği önünde de kazanması gereken maçı, rahat bir skorla kazandı. Takımda, gözle görülür bir toparlanma ve yükselen bir grafik söz konusu. Kalan maçlarda bunu sahaya ne kadar yansıtacakları, onların nereye gideceğini belirleyecek. Ligin en çetin döneminde, en zorlu maçlar onlara kaldı. Hiç bir müsabakada, 3 puanı almakta sıkıntı yaşamayız diyecekleri bir ortam yok.

FATİH TEKECİ SAZ A.GÜCÜ’NÜN ELİNDE

Ankaragücü, bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Süper Lig hedefi elbette bunda önemli bir faktör ama Umut Nayir, İlhan Parlak ve Kehinde’nin aynı anda 11’de olması takımın hücumu düşünmesine, farklı kazanmasına önemli katkı yaptı. Artık saz A.Gücü’nün elinde. Kendi çalıp, kendi oynayacak. Zaten bu takım için 14 Mart’ta, yani ligin 27. haftasında “Ankara, Rize el ele. Haydi Süper Lig’e” demiştim. Ama yine de rehavete girmemek, kalan iki maçı da sanki play-off maçıymış gibi oynamak lazım.

SOKAKTAN BİR TEKNİK ADAM OLSAYDI

Gençlerbirliği kesinlikle hak ettiği bir mağlubiyet aldı. Ancak, bu mağlubiyeti sahadaki 11 oyuncuya bağlamak çok yanlış. Beşiktaş ve Galatasaray’ı yenen, Başakşehir ve Fenerbahçe’den deplasmanda puan alan bu takıma, eğer Osmanlıspor’dan 3 yediğinde “Sokaktan 11 tane adam toplasak, belki çok daha farklı olurdu” diyen Ümit Özat’a şunu sormak lazım: “Acaba, sokaktan bir teknik adam bu maçta takımın başında olsa, sonuç çok daha farklı olur muydu?” Lige dönersek, kalan 4 maçta 5-6 puan çıkaran ligde kalır.

İNGİLİZ ATI GİBİ GEÇ AÇILDI

Osmanlıspor çok net bir skorla derbide galip geldi. Takım, son iki haftadır can havliyle koşan, mücadele eden, galip gelmek isteyen bir görüntü çiziyor. Fakat, İngiliz atı gibi biraz geç açıldılar. Düşme hattındaki takımlar arasında fikstürü en zor olan Osmanlıspor. Ligde kalırsa, mucize olur. Eğer Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından birinden puan çıkarabilirse, ligin dibi iyice karışır. Öyle bir sezon ki, düşecek iki takım da, şampiyon da ligin son haftasında belli olabilir.

Ankaragücü vitrine çıkarken inen kim olacak

Süper Lig, Türk futbolunun vitrini ve marka değeri en yüksek spor organizasyonu. Bu arenada kalmak ya da oraya çıkmak, bir çok kulübün hayali ve onu gerçekleştirmek için her dönem zorlu bir mücadele yaşanıyor. Ankaragücü, geçen yıl elde ettiği şampiyonluğun ardından, Süper Lig için önünde kalan tek basamağı geçme hedefiyle sezona girdi. Maratonun başında sendeledi, geriye düştü, rakiplerini takip etti ancak devrenin sonuna doğru yaptığı çıkışla, liderliği ele geçirdi. Sonrasında, liderliği kaybetti ancak iddiasını hiç yitirmedi. Şimdi, tam zamanında avantajı yeniden kaptı. Bunca çilenin ardından, kalan bölümde takımın hata yapacağı ihtimalini kimse düşünmüyor. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı bile. Diğer tarafta ise bir kayıp olasılığı yüksek. 2 takımın lige tutunması zor gibi. Birine gitti gözüyle bakılıyor, ikisinin de düşme ihtimali söz konusu. Gerilim dolu maçlar bizi bekliyor. Şansları ne diye sorusuna, Gençler bir adım önde cevabı verilebilir.