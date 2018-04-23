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Fenerbahçe 4 - Antalyaspor 1
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FENERBAHÇE 4 - ANTALYASPOR 1

Fenerbahçe 4 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

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Fenerbahçe 4 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (90' Alper Potuk), Mehmet Topal, Nabil Dirar (71' Mathieu Valbuena), Roberto Soldado (72' Vincent Janssen), Giuliano

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç (77' Emre Güral), Ondrej Celustka, Charles Fernando (85' Harun Alpsoy), Maicon Marques, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (64' Milan Jevtovic), Nazim Sangare, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Koray Gençerler

Goller: DK 14: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 20: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 36: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 62: Giuliano (Fenerbahçe), DK 90: Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 23: Johan Djourou (Antalyaspor), DK 61: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 78: Charles Fernando (Antalyaspor)

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