Fenerbahçe - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Koray Gençerler
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