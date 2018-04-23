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Fenerbahçe - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Fenerbahçe - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 30. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen, Koray Gençerler

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Fenerbahçe 4 - Antalyaspor 1
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