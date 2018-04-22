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Beşiktaş 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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BEŞİKTAŞ 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Beşiktaş 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

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Beşiktaş 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Caner Erkin (53' Gökhan Gönül), Domagoj Vida, Ryan Babel (78' Jeremain Lens), Ricardo Quaresma, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup (66' Tolgay Arslan), Anderson Talisca, Alvaro Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Adem Büyük (72' Gilberto), Murat Yıldırım (81' Matheus Doria), Sadio Diallo (66' Aytaç Kara), Michael Pereira, Azubuike Godson, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Barış Şimşek

Goller: DK 13: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 33: Michael Pereira (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 88: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 42: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 87: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor)

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