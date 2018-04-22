Çaykur Rizespor 1 - Giresunspor 0
TFF 1.Lig 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Galip Güzel (74' Abdullah Durak), Süleyman Koç (80' Oğulcan Çağlayan), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Vedat Muriqi, Braian Samudio
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Giresunspor: Ahmet Şahin, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (71' Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (83' Kofi Amoako Atta), Ahmed Abed, Dodo (60' Fatih Atik), Sinan Özkan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas, Mert Güzenge
Gol: DK 50: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 53: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 67: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Ahmed Abed (Giresunspor), DK 90: Fatih Atik (Giresunspor)
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