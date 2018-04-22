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ÇAYKUR RİZESPOR 1 - GİRESUNSPOR 0

Çaykur Rizespor 1 - Giresunspor 0

TFF 1.Lig 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

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Çaykur Rizespor 1 - Giresunspor 0

TFF 1.Lig 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Galip Güzel (74' Abdullah Durak), Süleyman Koç (80' Oğulcan Çağlayan), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Vedat Muriqi, Braian Samudio

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Giresunspor: Ahmet Şahin, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (71' Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (83' Kofi Amoako Atta), Ahmed Abed, Dodo (60' Fatih Atik), Sinan Özkan

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Özgüç Türkalp, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas, Mert Güzenge

Gol: DK 50: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 53: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 67: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Ahmed Abed (Giresunspor), DK 90: Fatih Atik (Giresunspor)

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