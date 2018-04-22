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Balıkesirspor Baltok 1 - Ümraniyespor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - ÜMRANİYESPOR 1

Balıkesirspor Baltok 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 32. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor Baltok 1 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 32. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (87' Cüneyt Köz), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (70' Burak Çalık)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (76' Bahadır Taşdelen), Dimitar Rangelov, Jean-armel Drole (67' Samet Asatekin)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Sarperbarış Saka, Hüsnü Emre Çelimli, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan

Goller: DK 14: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 74: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 54: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok), DK 69: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 76: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok)

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Batıkentli Ankaragüçlü Baboş
22 Nisan 201820:30
Teşekkürler Balıkesirspor.Helal olsun size
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