Balıkesirspor Baltok 1 - Ümraniyespor 1
TFF 1.Lig 32. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (87' Cüneyt Köz), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (70' Burak Çalık)
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Cleyton, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (76' Bahadır Taşdelen), Dimitar Rangelov, Jean-armel Drole (67' Samet Asatekin)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Hüsnü Emre Çelimli, Utku Tunavelioğlu, Yiğit Arslan
Goller: DK 14: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 74: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 54: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok), DK 69: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 76: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok)
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