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İsmail Kartal: Biz kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz.
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İSMAİL KARTAL: BİZ KAZANIP, RAKİPLERİN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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6
altay
22 Nisan 201820:27
evet manisa maçında şampiyonluk turu atabiliriz
5
ömer
22 Nisan 201820:26
manisa maçında şampiyonluk turuda yüksek ihtmal. emeği geçen herkesten allah razı olsun
4
Alparslan
22 Nisan 201820:22
Ümraniye puan kaybetti artık süper lig çok yakın.
3
Abdulkadir ç.
22 Nisan 201820:18
Helal sana balkes! Süper lig hayırlı olsun, şenola başkent şenola
2
İrfan
22 Nisan 201820:16
Son 2 maçı alırsak süper ligdeki. Sağolun hocam.adanademir maçına dikkat edelim.hayırlısı olur inşaallah
1
Trakyali guclu
22 Nisan 201820:07
Hocam hepinizin eline ayagina saglik. Siz Ankaragucune yakisir sonucu aldiniz. Umraniye puan kaybetti. Artik ipler bizim elimizde. Kalan iki macimiz kolay gibi gozukse de son hafta a. Demir kumede kalma mucadelesi yapabilir. Is zorlasir. Sakasi yok isin. Ayni ciddiyetle kalan 180 dakikayi oynayip asirlik cinarimiza hakettigi sampiyonluga ulastiracaginiza inancimiz tam. Tesekkurler hepinize. Ulusal egemenlik ve cocuk bayramimiz kutlu olsun. Bizim icin tam bir bayram sevinci oldu. Basarilarinizin devamini diliyorum.
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