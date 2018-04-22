İsmail Kartal: Biz kazanıp, rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kartal, “Ümraniyespor maçından sonra psikolojik anlamda buraya gelmek kolay değildi. Kadro derinliği iyi ve iyi oyunculara sahip Gazişehir takımına karşı hafta içinden beri çok iyi hazırlandık. Taktik olarak maç başından sonuna kadar her şey planladığımız gibi gitti. Goller bulduk. Sonuç olarak biz bugün istediğimizi aldık. Güçlü rakibe karşı farklı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz kazandık ve şimdi rakiplerimizi bekliyoruz. Önümüzde iki tane maç var ve bu iki maçı da kazanıp rakiplerimizin bir yerde takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah her şey planladığımız gibi olur. Büyük Ankaragücü takımını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu takımı herkes destekledi, herkese teşekkür ediyorum ve inşallah sonu da güzel biter. Futbol anlamında kaybetmeyi göze alacak bir adam değilim. Rakiplere bakıyoruz, bir de bizim oynadığımız oyunlara bakıyoruz. Biz gerçekten hak ederek kazanıyoruz. Biz sezon başından beri herkesle çarpışarak, savaşarak bu puanları topladık” ifadelerini kullandı.