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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
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TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 32. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

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Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 32. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Hatayspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 4-2

Bucaspor-Menemen Belediyespor: 1-1

Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Tokatspor-İnegölspor: 1-2

Mersin İdmanyurdu-Sarıyer: 1-2

Tuzlaspor-Eyüpspor: 1-1

Afjet Afyonspor-Kastamonuspor 1966: 4-0

Beyaz Grup:

SBS İnşaat Kırklarelispor-Silivrispor: 2-2

Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 1-0

Konya Anadolu Selçukspor-Karşıyaka: 3-0

Niğde Belediyespor-Sakaryaspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor: 1-1

Altay-Hacettepe: 3-1

Ottocool Karagümrük-BUGSAŞ Spor: 2-2

Fethiyespor-Bandırmaspor: 0-1

Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor: 0-0

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Düzcespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 0-0

Bayrampaşa-Bergama Belediyespor: 1-2

Orhangazi Belediyespor-Erbaaspor: 4-0

12 Bingölspor-Çanakkale Dardanel: 0-0

Çatalcaspor-Kozan Belediyespor: 1-1

Yomraspor-Bayburt Grup Özel İdare: 0-0

Kemerspor 2003-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Erzin Belediyespor-Ofspor: 1-4

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1

2. Grup:

Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 2-1

Kayseri Erciyesspor-Yeni Orduspor: 0-10

Gölcükspor-Yeşil Bursa: 2-1

Van Büyükşehir Belediyespor-Turgutluspor: 5-1

Ankara Demirspor-Muğlaspor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Erokspor-Anadolu Bağcılarspor: 4-1

Tire 1922-Kırıkhanspor: 3-1

Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 1-2

3. Grup:

UTAŞ Uşakspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0

Kızılcabölükspor-Payasspor: 3-0

Ankara Adliyespor-Arsinspor: 1-0

Osmaniyespor-Tekirdağspor: 4-3

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Çorum Belediyespor: 3-3

Karacabey Birlikspor-Kocaelispor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-1

Sultanbeyli Belediyespor-Aydınspor 1923: 1-2

Elaziz Belediyespor-Cizrespor: 1-2

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