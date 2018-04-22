TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 32. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Hatayspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 4-2
Bucaspor-Menemen Belediyespor: 1-1
Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Tokatspor-İnegölspor: 1-2
Mersin İdmanyurdu-Sarıyer: 1-2
Tuzlaspor-Eyüpspor: 1-1
Afjet Afyonspor-Kastamonuspor 1966: 4-0
Beyaz Grup:
SBS İnşaat Kırklarelispor-Silivrispor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 1-0
Konya Anadolu Selçukspor-Karşıyaka: 3-0
Niğde Belediyespor-Sakaryaspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor: 1-1
Altay-Hacettepe: 3-1
Ottocool Karagümrük-BUGSAŞ Spor: 2-2
Fethiyespor-Bandırmaspor: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor: 0-0
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Düzcespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 0-0
Bayrampaşa-Bergama Belediyespor: 1-2
Orhangazi Belediyespor-Erbaaspor: 4-0
12 Bingölspor-Çanakkale Dardanel: 0-0
Çatalcaspor-Kozan Belediyespor: 1-1
Yomraspor-Bayburt Grup Özel İdare: 0-0
Kemerspor 2003-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Erzin Belediyespor-Ofspor: 1-4
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1
2. Grup:
Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 2-1
Kayseri Erciyesspor-Yeni Orduspor: 0-10
Gölcükspor-Yeşil Bursa: 2-1
Van Büyükşehir Belediyespor-Turgutluspor: 5-1
Ankara Demirspor-Muğlaspor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Erokspor-Anadolu Bağcılarspor: 4-1
Tire 1922-Kırıkhanspor: 3-1
Ergene Velimeşespor-Pazarspor: 1-2
3. Grup:
UTAŞ Uşakspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Payasspor: 3-0
Ankara Adliyespor-Arsinspor: 1-0
Osmaniyespor-Tekirdağspor: 4-3
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Çorum Belediyespor: 3-3
Karacabey Birlikspor-Kocaelispor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-1
Sultanbeyli Belediyespor-Aydınspor 1923: 1-2
Elaziz Belediyespor-Cizrespor: 1-2
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