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Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Evkur Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Domagoj Vıda, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Evkur Y.Malatyaspor: Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, Abdoulaye Sadıo Dıallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Barış Şimşek

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