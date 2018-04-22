Akhisar Bel. 1 - Göztepe 1
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Akhisar Bel. ile Göztepe Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson, Helder Barbosa (41' Kadir Keleş), Aykut Çeviker (80' Onur Ayık), Muğdat Çelik, Evgen Seleznyov (67' Paulo Henrique)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Göztepe: Beto, Wallace Reis, Sabri Sarıoğlu, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Yoan Gouffran, Andre Castro (90' Rajko Rotman), Andre Poko, Halil Akbunar, Axel N'gando (58' Selçuk Şahin), Nabil Ghilas (78' Ömer Şişmanoğlu)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar, Onur Karabaş
Goller: DK 3: Muğdat Çelik (Akhisar Bel.), DK 15: Nabil Ghilas (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 2: Wallace Reis (Göztepe), DK 21: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 61: Selçuk Şahin (Göztepe), DK 90: Onur Ayık (Akhisar Bel.), DK 90: Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)
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