Atiker Konyaspor 2 - Kasımpaşa 0
Süper Lig 2017-2018 30. haftasında Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (20' Eren Albayrak), Ali Turan, Selim Ay, Wilfred Moke, Volkan Şen (64' Vedat Bora), Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Samuel Eto'o (75' Adis Jahovic)
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Eray Birniçan, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, İlhan Depe (64' John Murillo), Loret Sadiku (77' Samuel Eduok), David Pavelka, Trezeguet, Bernard Mensah, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 11: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), DK 86: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 49: Wilfred Moke (Atiker Konyaspor), DK 51: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 55: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor)
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