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Altay 3 - Hacettepe Spor 1
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ALTAY 3 - HACETTEPE SPOR 1

Altay 3 - Hacettepe Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Altay ile Hacettepe Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 3-1 kazandı.

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Altay 3 - Hacettepe Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 32. haftasında Altay ile Hacettepe Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-1 kazandı.

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba, İhsan Furkan Deniz (78' Ozan Sol), Fatih Gül (76' Maksut Taşkıran), Ferhat Çulcuoğlu, Serkan Sözmen, Hüsamettin Yener (64' İbrahim Akın), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç

Teknik Direktör:

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Burak Çolak, Berat Aydoğdu, Arda Kızıldağ, Çağrı Bülbül (53' Berat Ayberk Özdemir), Mahmut Bilir, Soner Dikmen (77' Çayan Poshoroğlu), Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Noyan Öz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Hakem: Sinan Dereci, Yakup Bulut, Ufuk Uğurlu, Gökhan Özbulut

Goller: DK 34: Hüsamettin Yener (Altay), DK 52: Kadir Arı (Hacettepe Spor), DK 67: Murat Uluç (Altay), DK 90: Ozan Sol (Altay)

Sarı Kartlar: DK 44: Hüsamettin Yener (Altay), DK 45: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 45: Fatih Gül (Altay), DK 47: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 71: Murat Uluç (Altay), DK 90: İbrahim Öztürk (Altay)

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