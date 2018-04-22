Sultanbeyli Bel. 1 - Aydınspor 1923 2
TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aydınspor 1923 2-1 kazandı.
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Serkan Silan (68' Feyzullah Şahin Güneş), Mehmet Ali Kıran, Yasin Tosun, Safa Ali Memnun, Gökhan Cingirt, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (68' Hasan Üstübücü), Hakan Akman, Anıl Gir
Teknik Direktör: İhsan İdikut
Haberleri İstatistikleri
Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (77' Çağlayan Menderes), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Artun Kütükçü, Emre Yıldırım, Emre Akbulut (64' Mikail Albayrak), Hasan Gündem (85' Tuncay Kılıç), Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Serhat Sağır, Raşit Yorgancılar
Goller: DK 60: Ramazan Karaca (Aydınspor 1923), DK 72: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.), DK 73: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: DK 31: Safa Ali Memnun (Sultanbeyli Bel.), DK 75: Hasan Üstübücü (Sultanbeyli Bel.), DK 87: Mikail Albayrak (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: DK 82: Yasin Tosun (Sultanbeyli Bel.)
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