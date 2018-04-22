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Osmaniyespor 4 - Tekirdağspor 3
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OSMANİYESPOR 4 - TEKİRDAĞSPOR 3

Osmaniyespor 4 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Osmaniyespor ile Tekirdağspor 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmaniyespor 4-3 kazandı.

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Osmaniyespor 4 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Osmaniyespor ile Tekirdağspor 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmaniyespor 4-3 kazandı.

Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Hüseyin Rüzgar, Onur Kızıltaş, Soner Ergençay, Burak Sarı (45' Selim Avcı), Selçuk Kaban (83' Bilal Kılıç), Sergen Ekinci, Emrah Bedir (71' Oğuz Küçük), Koray Kurt

Teknik Direktör: İbrahim Uzunca

Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Mert Güney, Burak Aydın, Cihan Saydam, Yunus İlgen (60' Rıza Çetiner), Mert Yıldız (46' Emre Alan), Nurullah Serbest, İbrahim Can Köse, Tarkan Hancı, Vedat Saygı, Mücahit Özkul (63' Muhammed Oğuzhan Ceylan)

Teknik Direktör:

Hakem: Batuhan Gültek, Hakan Betaş, Ömer Lütfü Aydın, Yakup Özhan

Goller: DK 15: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 20: Selçuk Kaban (Osmaniyespor), DK 41: Koray Kurt (Osmaniyespor), DK 49: Mücahit Özkul (Tekirdağspor), DK 59: Emrah Bedir (Osmaniyespor), DK 75: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 77: Muhammed Oğuzhan Ceylan (Tekirdağspor)

Sarı Kartlar: DK 66: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 73: Emre Alan (Tekirdağspor), DK 88: Sergen Ekinci (Osmaniyespor), DK 90: Rıza Çetiner (Tekirdağspor), DK 90: Oğuz Küçük (Osmaniyespor)

Kırmızı Kartlar: DK 90: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 90: Tarkan Hancı (Tekirdağspor)

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