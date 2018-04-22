﻿
Keçiörengücü 0 - Amed Sportif 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ 0 - AMED SPORTİF 0

Keçiörengücü 0 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Keçiörengücü ile Amed Sportif Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

291 Okunma

Keçiörengücü 0 - Amed Sportif 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Keçiörengücü ile Amed Sportif Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak (31' Tarık Mayhoş), Sinan Morgil, Ayhan Gürbüz, Uğur Utlu, Şahin Şafakoğlu, Burak Aydın (68' Umut Pusat), İlyas Yavuz, Okan Baydemir, Okan Eken (83' Ahmet Güven)

Teknik Direktör:

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Ercan Çapar (90' Ferhat Canlı), Fatih Kılıçkaya, Rıdvan Okuş, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Ömer Karancı, Okan Dernek, Timur Kosovalı (68' Muhammed Burak Taşdemir), Muhammet Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal, Semih Kurt

Sarı Kartlar: DK 21: Fatih Kılıçkaya (Amed Sportif), DK 30: Ömer Karancı (Amed Sportif), DK 55: Cumhur Yılmaztürk (Amed Sportif), DK 61: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 74: Rıdvan Okuş (Amed Sportif), DK 74: Şahin Şafakoğlu (Keçiörengücü), DK 85: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 90: Okan Dernek (Amed Sportif)

﻿

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Keçiörengücü - Amed Sportif sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...
Sancaktepe Bel. 1 - Keçiörengücü 2
Amed Sportif 1 - Kastamonuspor 1966 0
Amed Sportif - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿