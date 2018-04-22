Keçiörengücü 0 - Amed Sportif 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Keçiörengücü ile Amed Sportif Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak (31' Tarık Mayhoş), Sinan Morgil, Ayhan Gürbüz, Uğur Utlu, Şahin Şafakoğlu, Burak Aydın (68' Umut Pusat), İlyas Yavuz, Okan Baydemir, Okan Eken (83' Ahmet Güven)
Teknik Direktör:
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Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Ercan Çapar (90' Ferhat Canlı), Fatih Kılıçkaya, Rıdvan Okuş, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Ömer Karancı, Okan Dernek, Timur Kosovalı (68' Muhammed Burak Taşdemir), Muhammet Yılmaz
Teknik Direktör:
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Hakem: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal, Semih Kurt
Sarı Kartlar: DK 21: Fatih Kılıçkaya (Amed Sportif), DK 30: Ömer Karancı (Amed Sportif), DK 55: Cumhur Yılmaztürk (Amed Sportif), DK 61: Hüseyin Güngör (Keçiörengücü), DK 74: Rıdvan Okuş (Amed Sportif), DK 74: Şahin Şafakoğlu (Keçiörengücü), DK 85: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 90: Okan Dernek (Amed Sportif)
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