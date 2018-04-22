Kızılcabölükspor 3 - Payas Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Kızılcabölükspor ile Payas Bel. Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Mustafa Altun (74' Ramazan Kuzu), Anıl Yıldırım (59' Burak Gökbel), İlyas Ural, Mustafa Ethem Erboğa (85' Samet Dağlı), Taygun Vurgun
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Abdulsamet Kırım, Zeki Korkmaz (70' İhsan Uğur Göktaş), Fatih Baydemir, Koray Kurt (87' Oğuzhan Kuş), Gökhan Çırak, Tevfik Şanver, Çetin Turan (80' Deniz Karadeniz), Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Şener İnan, Ertan Demirci, Yasin Kalcıoğlu
Goller: DK 10: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor), DK 76: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 86: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Çetin Turan (Payas Bel.), DK 64: Burak Gökbel (Kızılcabölükspor)
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