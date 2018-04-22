﻿
Kızılcabölükspor 3 - Payas Bel. 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIZILCABÖLÜKSPOR 3 - PAYAS BEL. 0

Kızılcabölükspor 3 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Kızılcabölükspor ile Payas Bel. Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.

238 Okunma

Kızılcabölükspor 3 - Payas Bel. 0

TFF 3.Lig 3.Grup 32. haftasında Kızılcabölükspor ile Payas Bel. Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.

Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Mustafa Altun (74' Ramazan Kuzu), Anıl Yıldırım (59' Burak Gökbel), İlyas Ural, Mustafa Ethem Erboğa (85' Samet Dağlı), Taygun Vurgun

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Aykut Topal, Abdulsamet Kırım, Zeki Korkmaz (70' İhsan Uğur Göktaş), Fatih Baydemir, Koray Kurt (87' Oğuzhan Kuş), Gökhan Çırak, Tevfik Şanver, Çetin Turan (80' Deniz Karadeniz), Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Şener İnan, Ertan Demirci, Yasin Kalcıoğlu

Goller: DK 10: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor), DK 76: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 86: Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Çetin Turan (Payas Bel.), DK 64: Burak Gökbel (Kızılcabölükspor)

﻿

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Kızılcabölükspor - Payas Bel. maç kadroları belli oldu...
Whatsapp haber yollama şeyimizin numarası değişti...
TFF 3. Lig'de görünüm
Kocaelispor 0 - Kızılcabölükspor 0
Kocaelispor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿